Trendyol Süper Lig: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig: Net Global Sivasspor'un İlk Yarı Avantajı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın başlangıcından itibaren her iki takımda etkili olmaya çalıştı.

İlk Yarının Önemli Anları

11. dakikada Pritchard'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut, maalesef üstten auta gitti.

Maçın kaderini değiştiren an ise 29. dakikada yaşandı. Rodrigues'in sol kanattan attığı ara pas ile ceza sahasına giren Koita, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada ise Poungouras'tan topu kapan Janvier, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaparak kaleyi yokladı fakat top, yandan auta çıktı.

İlk yarı, Net Global Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı ve ikinci yarıda Alanyaspor'un nasıl bir geri dönüş gerçekleştireceği merakla bekleniyor.