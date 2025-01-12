Trendyol Süper Lig: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0'la devirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:27
Trendyol Süper Lig: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig: Net Global Sivasspor'un İlk Yarı Avantajı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın başlangıcından itibaren her iki takımda etkili olmaya çalıştı.

İlk Yarının Önemli Anları

11. dakikada Pritchard'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut, maalesef üstten auta gitti.

Maçın kaderini değiştiren an ise 29. dakikada yaşandı. Rodrigues'in sol kanattan attığı ara pas ile ceza sahasına giren Koita, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada ise Poungouras'tan topu kapan Janvier, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaparak kaleyi yokladı fakat top, yandan auta çıktı.

İlk yarı, Net Global Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı ve ikinci yarıda Alanyaspor'un nasıl bir geri dönüş gerçekleştireceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Geçti
2
Ömer Erdoğan: "Pozisyonları Değerlendiremedik, Galibiyeti Kovaladık"
3
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Geçti
4
Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti
5
TOFAŞ, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-80 Mağlup Etti
6
Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı Farklı Geçti: 89-61
7
Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor Maçı Kadrosu Açıklandı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı