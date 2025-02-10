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Trendyol Süper Lig: Trabzonspor - ikas Eyüpspor Maçında İlk Yarı 0-0 Bitti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile ikas Eyüpspor karşılaştı, ilk yarı golsüz tamamlandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:57
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor - ikas Eyüpspor Maçında İlk Yarı 0-0 Bitti

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor - ikas Eyüpspor Maçında İlk Yarı 0-0 Bitti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında gerçekleştirilen karşılaşma, Trabzonspor ile ikas Eyüpspor arasında oynandı ve ilk yarı golsüz olarak sona erdi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında, Robin Yalçın'ın pasıyla ceza alanı içerisinde Tayfur Bingöl, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ancak Bingöl'ün şutu, Uğurcan'ın ayaklarından geri döndü.

Maçın 6. dakikasında ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan yapılan ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede Banza yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, VAR incelemesi sonucunda penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada Thiam, penaltı atışını kullandı fakat Uğurcan'ın müdahalesi ile top yan direkten geri geldi. Nwakaeme'nin kalesine doğru yönelen top, Uğurcan tarafından kornere çeldildi.

32. dakikada, Vezo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Thiam'ın yerde şutu, kaleci Uğurcan Çakır tarafından tehlikesi bir şekilde önlendi.

33. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza yayı üzerinde bulunan Visca'nın sert şutu, kaleci Berke Özer'in müdahalesiyle üstten kornere gitti.

İlk yarının son dakikalarında, 45+2'de Zubkov'un sağdan gönderdiği pasla ceza alanında Visca, uygun bir pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

Sonuç olarak, ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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