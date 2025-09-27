Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 4-3 Yendi

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti; maçta son dakikalarda iki gol geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Maçtan Öne Çıkan Anlar

58. dakikada Larsson, sağdan hareketlenen Gray'i gördü. Ceza sahası sağından Gray'in penaltı noktasına pasında tekrar topla buluşan Larsson'un müsait durumda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Oulai'nin bekletmeden savunma arasına pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu'nun şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

83. dakikada soldan Arif Boşluk'un ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

88. dakikada Trabzonspor 4. golü buldu. Soldan Muçi'nin ortasında Savic, kafa pasıyla Jabol'ü gördü. Jabol'ün de kafa pasında Sikan meşin yuvarlağı altı pasta kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-4.

90+1. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top ağlara gitti: 2-4.

90+2. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arif Boşluk'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top filelerle buluştu: 3-4.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

