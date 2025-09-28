Trendyol Süper Lig: TÜMOSAN Konyaspor 2-0 RAMS Başakşehir (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Deniz Ertaş kurtardı.

15. dakika: Andzouana'nın sağ kanattan ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Ndao boş kaleye gönderdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

28. dakika: Brnic'in ortasında topla buluşan Crespo'nun pasında ceza sahası dışından gelişine vuran Yusuf Sarı'nın şutunu Deniz Ertaş çıkardı.

43. dakika: Andzouana'nın ceza sahası içinden yerden ortasında topla buluşan Muleka'nın şutunu kaleci Muhammed Şengezer müdahaleyle engelledi.

45. dakika: Ceza sahasında topla buluşan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak Opoku'ya çarparak ağlarla buluştu ve Konyaspor farkı 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.