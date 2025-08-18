DOLAR
Trendyol Süper Lig: TÜMOSAN Konyaspor Averajla Lider — 2. Hafta Özeti

Trendyol Süper Lig 2. hafta tamamlandı. TÜMOSAN Konyaspor averajla liderliğini sürdürdü. Haftanın sonuçları ve 3. hafta programı aşağıda.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 23:54
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci haftası, oynanan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Haftanın en dikkat çeken takımı TÜMOSAN Konyaspor oldu. Konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Konyaspor, averajla ligde liderliğini sürdürdü.

Sezonun ilk haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle maçları ertelenen Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir ikinci haftada sezonun ilk karşılaşmalarını oynadı. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalırken; Beşiktaş, evinde ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi. RAMS Başakşehir ise Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

İlk haftayı ikas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek lider tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, 2. haftada da Gaziantep FK yenilgisini 3-0 ile süsleyerek üst üste galibiyetlerini sürdürdü.

Sonuçlar

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 3-0

Kocaelispor-Samsunspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 0-0

Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 3-0

Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Kayserispor: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Puan durumu

OGBMAYAVP1.TÜMOSAN KONYASPOR220071662.GALATASARAY220060663.HESAP.COM ANTALYASPOR220031264.SAMSUNSPOR220031265.TRABZONSPOR220020266.GÖZTEPE211030347.BEŞİKTAŞ 110021138.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ101011019.ZECORNER KAYSERİSPOR1010110110.CORENDON ALANYASPOR1010000111.FENERBAHÇE1010000112.ÇAYKUR RİZESPOR201103-3113.GENÇLERBİRLİĞİ200213-2014.KASIMPAŞA 200213-2015.KOCAELİSPOR200202-2016.FATİH KARAGÜMRÜK100103-3017.İKAS EYÜPSPOR200226-4018.GAZİANTEP FK200206-60

3. hafta programı

22 Ağustos Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

Bu arada 3. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.

