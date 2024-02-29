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Tribünlere uygunsuz hareketlerde bulunan Ronaldo şimdi yandı!

Al Nasr'ın deplasman maçında Al Shabab'ı 3-2 yendiği karşılaşmada tribünlere doğru uygunsuz bir hamle yapan Cristiano Ronaldo'ya ceza kesildi. Detaylar burada...

Yayın Tarihi: 29.02.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:24
Tribünlere uygunsuz hareketlerde bulunan Ronaldo şimdi yandı!

Suudi Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Nasr ile Al Shabaab arasında oynanan maçta Cristiano Ronaldo, taraftarların Lionel Messi'ye yönelik tezahüratlarından rahatsız oldu ve ona isyan etti.

"Spor yorumcusu şikayet etti"

Ronaldo'nun trübünlere karşı gerçekleştirdiği hareketi sosyal medyada geniş tepkiye yol açtı. Ülkenin tanınan spor yorumcularından biri, Portekiz yıldızının televizyon kameraları tarafından yakalanmayan görüntüler nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Suudi Futbol Federasyonu çağrıya yanıt verdi ve Cristiano Ronaldo'yu bu hareketinden dolayı Suudi Ligi Etik ve Disiplin Komitesi'ne yönlendirdi.

Tribünlere uygunsuz hareketlerde bulunan Ronaldo şimdi yandı!

"Ronaldo'nun cezası.."

Suudi Ligi Etik ve Disiplin Komitesi, Cristiano Ronaldo'yu bir maç uzaklaştırdı ve Al-Shabab taraftarına uygunsuz davranışı nedeniyle 40.000 dolar para cezasına çarptırdı.

Portekizli yıldızın cezalandırılmasına yol açan hamle, Suudi Arabistan'da tepki uyandıran ilk hamle değil. Al Nasr ile Al Hilal arasında gerçekleştirilen Riyad Sezon Kupası finalinde, rakip taraftarlar Messi'ye tezahürat yaparken Ronaldo öfkesini gizleyemedi. 39 yaşındaki futbolcu tribüne öfkeyle şunları söyledi: "Burada Messi değil, benim."

Maçtan sonra bile öfkesi devam eden Ronaldo, soyunma odasına giderken rakibinin formasını yakalayıp kasıklarına sürttü ve onu tribünlere fırlattı.

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