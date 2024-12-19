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TSYD'ye Kayyım Atandı: Ünal Kılıçarslan Göreve Başladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kayyım olarak İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:39
TSYD'ye Kayyım Atandı: Ünal Kılıçarslan Göreve Başladı

TSYD'ye Kayyım Atandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), genel başkan Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyım olarak atandığını duyurdu.

Yeni Atama ve Görev Başlangıcı

Derneğin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, "Anadolu'dan üyelerimizi genel kurula getirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan genel başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atanmıştır. Kayyım bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başlayacaktır. Üyelerimize duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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