DOLAR
38,64 0%
EURO
43,83 0,48%
ALTIN
4.207,17 1,11%
BITCOIN
3.720.074,79 -1,66%

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil: Tekerlekli Sandalye Tenisinin Potansiyeli Büyük

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, tekerlekli sandalye tenisinin potansiyeline güvenerek milli sporcuların başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:19
TTF Başkanı Şafak Müderrisgil: Tekerlekli Sandalye Tenisinin Potansiyeli Büyük

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Tekerlekli Sandalye Tenisinin Potansiyeline Güveniyor

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, milli sporcuların eşit fırsatlar verildiğinde tekerlekli sandalye tenisinde önemli başarılar elde edebileceğini belirtti. Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Dünya Takım Kupası hakkında açıklamalarda bulunan Müderrisgil, federasyon olarak bu prestijli turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu taşıdıklarını dile getirdi.

Başarılar ve Potansiyel

Müderrisgil, "Bu dünya şampiyonasına son beş yıldır ev sahipliği yapıyoruz." diyerek, kadın ve erkek A Milli Takımları ile Quad Milli Takımı'nın katıldığını hatırlattı. Mart ayında gerçekleşen Avrupa elemelerinde kadın takımının ikinci olduğunu ve geçen yıl dünya ikincisi olan Quad takımının doğrudan katılacağını ifade etti.

Paris Olimpiyatları'nda sağlanan başarıları da anımsatan Müderrisgil, Ahmet Kaplan'ın olimpiyat dördüncüsü olduğunu, Uğur Altınel'in ise on dördüncü sırada yer aldığını vurguladı. Ancak bu şampiyonada sakatlıkları dolayısıyla aralarında bulunamadıklarını belirtti.

Tekerlekli Sandalye Tenisi ve Kapsayıcılık

Tekerlekli sandalye tenisinin geleceğe yönelik önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Müderrisgil, "Tekerlekli sandalye tenisi, Ağustos 2023'te Türkiye Tenis Federasyonuna bağlandı. Önümüzdeki yıl, yeni yönetim olarak bu bayrağı devralacağız." diyerek, potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de, engelli bireylerin nüfusun %15'ini oluşturduğunu söyleyen Müderrisgil, bu alandaki gelişim için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Müderrisgil ayrıca, kapsayıcılığın federasyonun önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Dünya Takım Turnuvası gibi organizasyonlar, spor kültürünün yaygınlaşması açısından çok önemli. 20 ülkeden 44 takımın katılımıyla gerçekleşen bu turnuva, engellilerin de ne kadar yetenekli olabileceğini göstermesi açısından kritik bir öneme sahiptir." dedi.

Son olarak, uluslararası spor organizasyonlarının Türkiye'nin tanıtımı ve tenis turizmi açısından büyük bir katma değer sağladığını belirtti. Müderrisgil, "Bu tarz etkinlikler, kültürümüzü tanıtmak için ayrı bir fırsat sunuyor," şeklinde konuştu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, eşit fırsat verildiğinde milli...

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, eşit fırsat verildiğinde milli sporcuların tekerlekli sandalye tenisinde önemli işler yapabildiğini ve elde edilen başarıların bir potansiyeli işaret ettiğini söyledi. Müderrisgil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye Gümüş Madalya
2
MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal Görevinden Ayrılma Aşamasında
3
Selçuklu Belediyespor Su Topu Takımı Süper Lig Hedefleriyle İlerliyor
4
Yusuf Dikeç: Türk Sporunun Gündeminde Olmanın Mutluluğu
5
Tekirdağlı İkiz Voleybolcuların Hayali: Milli Forma
6
Yasin Çimen: İkincisi Tokyo'da Zirveye Çıkmayı Hedefliyor
7
Milli Karateciler Ağrı'da Ermenistan Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!