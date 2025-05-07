TTF Başkanı Şafak Müderrisgil: Tekerlekli Sandalye Tenisinin Potansiyeli Büyük

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Tekerlekli Sandalye Tenisinin Potansiyeline Güveniyor

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, milli sporcuların eşit fırsatlar verildiğinde tekerlekli sandalye tenisinde önemli başarılar elde edebileceğini belirtti. Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Dünya Takım Kupası hakkında açıklamalarda bulunan Müderrisgil, federasyon olarak bu prestijli turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu taşıdıklarını dile getirdi.

Başarılar ve Potansiyel

Müderrisgil, "Bu dünya şampiyonasına son beş yıldır ev sahipliği yapıyoruz." diyerek, kadın ve erkek A Milli Takımları ile Quad Milli Takımı'nın katıldığını hatırlattı. Mart ayında gerçekleşen Avrupa elemelerinde kadın takımının ikinci olduğunu ve geçen yıl dünya ikincisi olan Quad takımının doğrudan katılacağını ifade etti.

Paris Olimpiyatları'nda sağlanan başarıları da anımsatan Müderrisgil, Ahmet Kaplan'ın olimpiyat dördüncüsü olduğunu, Uğur Altınel'in ise on dördüncü sırada yer aldığını vurguladı. Ancak bu şampiyonada sakatlıkları dolayısıyla aralarında bulunamadıklarını belirtti.

Tekerlekli Sandalye Tenisi ve Kapsayıcılık

Tekerlekli sandalye tenisinin geleceğe yönelik önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Müderrisgil, "Tekerlekli sandalye tenisi, Ağustos 2023'te Türkiye Tenis Federasyonuna bağlandı. Önümüzdeki yıl, yeni yönetim olarak bu bayrağı devralacağız." diyerek, potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de, engelli bireylerin nüfusun %15'ini oluşturduğunu söyleyen Müderrisgil, bu alandaki gelişim için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Müderrisgil ayrıca, kapsayıcılığın federasyonun önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Dünya Takım Turnuvası gibi organizasyonlar, spor kültürünün yaygınlaşması açısından çok önemli. 20 ülkeden 44 takımın katılımıyla gerçekleşen bu turnuva, engellilerin de ne kadar yetenekli olabileceğini göstermesi açısından kritik bir öneme sahiptir." dedi.

Son olarak, uluslararası spor organizasyonlarının Türkiye'nin tanıtımı ve tenis turizmi açısından büyük bir katma değer sağladığını belirtti. Müderrisgil, "Bu tarz etkinlikler, kültürümüzü tanıtmak için ayrı bir fırsat sunuyor," şeklinde konuştu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, eşit fırsat verildiğinde milli sporcuların tekerlekli sandalye tenisinde önemli işler yapabildiğini ve elde edilen başarıların bir potansiyeli işaret ettiğini söyledi. Müderrisgil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.