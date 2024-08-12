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TÜBAD Anıtkabir'i Ziyaret Etti

TÜBAD, 20. kuruluş yılını Anıtkabir ziyaretiyle kutladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:01
TÜBAD Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD), kuruluşunun 20. yıl dönümünü anmak amacıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, derneğin geçmişine ve Atatürk'e duyduğu saygıyı bir kez daha vurguladı.

Ziyarete Katılan İsimler

TÜBAD ziyareti, Başkan Necati Güler, yönetim kurulu üyeleri, onursal üyeler ve önceki başkanların katılımıyla gerçekleştirildi. Dernek, bu özel günde bir araya gelerek birlikteliğini pekiştirdi.

Başkan Güler'in Anıtkabir Defterine Yazdıkları

Başkan Necati Güler, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu duygusal ifadeleri kaleme aldı:

"Aziz Atatürk, bugün burada, senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği olarak, senin gösterdiğin yolda ilerlemenin, ülkemize ve gençlerimize hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Sporun birleştirici gücünü kullanarak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz."

Etkinlikler Ve Kutlamalar

TÜBAD, 20. yıl kutlamaları çerçevesinde Türkiye genelinde bir yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler arasında paneller, çalıştaylar, şenlikler, seminerler ve sosyal sorumluluk projeleri yer alacak. Dernek, bu sayede basketbol camiasını bir araya getirmeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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