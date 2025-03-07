Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Şampiyonası'nda 5. Oldu

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlama kategorisinde 5. sırayı aldı.

Şampiyonanın 2. gün akşam seansında gerçekleştirilen üç adım atlama yarışmasında, unvanını korumak için mücadele eden Tuğba, ilk hakkındaki 13.79 metrelik derecesini elde etti. Ancak sonraki 5 hakkındaki atışları faul olunca 5. sırada kaldı.

Diğer bir milli atlet Ersu Şaşma ise erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.45 metreyi 3 denemede de geçemeyerek şampiyonaya veda etti.