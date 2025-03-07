Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Şampiyonası'nda 5. Oldu

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 5. sırayı elde etti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:05
Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Şampiyonası'nda 5. Oldu

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlama kategorisinde 5. sırayı aldı.

Şampiyonanın 2. gün akşam seansında gerçekleştirilen üç adım atlama yarışmasında, unvanını korumak için mücadele eden Tuğba, ilk hakkındaki 13.79 metrelik derecesini elde etti. Ancak sonraki 5 hakkındaki atışları faul olunca 5. sırada kaldı.

Diğer bir milli atlet Ersu Şaşma ise erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.45 metreyi 3 denemede de geçemeyerek şampiyonaya veda etti.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor ve Hummel İşbirliğine Gidiyor
2
Emre Erdoğan, Cook Boğazı'nda Türk Yüzme Rekoru Kırdı
3
Gervonta Davis, Lamont Roach ile Beraberlikte WBA Ünvandan Olmadı
4
Anderson Talisca: 'Fenerbahçe için Elimden Gelenin En İyisini Yapacağım'
5
Kadınlar CEV Kupası: Türk Hava Yolları, BKS Bostik'e 3-1 Yenildi
6
RAMS Başakşehir, Alanyaspor'a Konuk Oluyor!
7
Halkbank Voleybol Takımı, Pasör Caner Çiçekoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı