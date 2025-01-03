TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Direktörü Uçar, Alanyaspor Maçını Değerlendirdi

TÜMOSAN Konyaspor'un Üzücü Mağlubiyeti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor, maç sonrası Teknik Direktör Recep Uçar'ın açıklamalarıyla dikkat çekti. Uçar, 2025 yılının ilk maçına kazanmak için çıktıklarını ancak istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade etti.

Maçın Başlangıcı ve İlk Yarım Saat

Maçın hemen başında şanssız bir golle geriye düştüklerini belirten Uçar, bu gol sonrası Umut Nayir ile beraberlik için bir fırsat yakaladıklarını ancak sonrasında her iki takımın da üretkenliğinin düştüğünü dile getirdi.

İkinci Yarıda Daha Coşkulu Performans

İlk yarıda topa sahip olmalarına rağmen istediği kalitede oynayamadıklarını vurgulayan Uçar, ikinci yarıya daha arzulu başladıklarını ancak yine de yedikleri ikinci golün dezavantaj oluşturduğunu belirtti. "Gol direktten sekti ve şanssız bir şekilde yedik" diyen Uçar, takımın mücadeleci ruhunu övdü.

Son Bölümdeki Mücadele ve Gelecek Hedefler

Maçın son 30 dakikasında sergiledikleri performanstan memnun olduğunu söyleyen Uçar, golü ancak 95. dakikada bulabildiklerini ve bu durumun sonucu değiştirmediğini kaydetti. Uçar, "Bugün itibarıyla bu dosyayı kapatıyoruz. Önümüzdeki kupa maçı ve Fenerbahçe karşılaşmasına odaklanacağız" şeklinde konuştu.

Takımın Gelişimi İçin Umut Verdi

Takımının gelişmekte olduğunu ve kötü bir yol izlemediklerini vurgulayan Uçar, mücadele ve kalite arttıkça daha iyi sonuçlar alacaklarına olan inancını dile getirdi. "Önümüzdeki hafta içi oynayacağımız kupa maçıyla birlikte iyi sonuçlar almaya başlayacağımıza inanıyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.