DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.476.338,49 0,05%

TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Direktörü Uçar, Alanyaspor Maçını Değerlendirdi

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Alanyaspor mağlubiyetinin nedenlerini açıkladı ve geleceğe umutla baktığını belirtti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:39
TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Direktörü Uçar, Alanyaspor Maçını Değerlendirdi

TÜMOSAN Konyaspor'un Üzücü Mağlubiyeti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor, maç sonrası Teknik Direktör Recep Uçar'ın açıklamalarıyla dikkat çekti. Uçar, 2025 yılının ilk maçına kazanmak için çıktıklarını ancak istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade etti.

Maçın Başlangıcı ve İlk Yarım Saat

Maçın hemen başında şanssız bir golle geriye düştüklerini belirten Uçar, bu gol sonrası Umut Nayir ile beraberlik için bir fırsat yakaladıklarını ancak sonrasında her iki takımın da üretkenliğinin düştüğünü dile getirdi.

İkinci Yarıda Daha Coşkulu Performans

İlk yarıda topa sahip olmalarına rağmen istediği kalitede oynayamadıklarını vurgulayan Uçar, ikinci yarıya daha arzulu başladıklarını ancak yine de yedikleri ikinci golün dezavantaj oluşturduğunu belirtti. "Gol direktten sekti ve şanssız bir şekilde yedik" diyen Uçar, takımın mücadeleci ruhunu övdü.

Son Bölümdeki Mücadele ve Gelecek Hedefler

Maçın son 30 dakikasında sergiledikleri performanstan memnun olduğunu söyleyen Uçar, golü ancak 95. dakikada bulabildiklerini ve bu durumun sonucu değiştirmediğini kaydetti. Uçar, "Bugün itibarıyla bu dosyayı kapatıyoruz. Önümüzdeki kupa maçı ve Fenerbahçe karşılaşmasına odaklanacağız" şeklinde konuştu.

Takımın Gelişimi İçin Umut Verdi

Takımının gelişmekte olduğunu ve kötü bir yol izlemediklerini vurgulayan Uçar, mücadele ve kalite arttıkça daha iyi sonuçlar alacaklarına olan inancını dile getirdi. "Önümüzdeki hafta içi oynayacağımız kupa maçıyla birlikte iyi sonuçlar almaya başlayacağımıza inanıyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 Mağlup Etti
2
Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçında Okta'nın Değerlendirmesi: "İstediğimiz Oyunu Serigileyemedik"
3
Milan, Juventus'u Geçerek İtalya Süper Kupa Finaline Yükseldi
4
Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut: 'Kazanmayı hak etmiştik'
5
Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda Trento'yu Geçti
6
Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 ile Geçti
7
16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri İçin Kampa Girdi

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!