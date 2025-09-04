DOLAR
41,17 0,01%
EURO
48,1 -0,05%
ALTIN
4.693,34 0,45%
BITCOIN
4.558.197,94 1,29%

Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu

22 yaşındaki Tuna Tunca, 5 saat 32 dakikada 16.2 km'lik Cebelitarık Boğazı'nı geçerek otizmli ilk Türk sporcu unvanını aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:03
Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu

Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu

16.2 kilometrelik parkuru 5 saat 32 dakikada tamamladı

22 yaşındaki Tuna Tunca, İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlamasının ardından, otizmli ilk Türk sporcu olarak Cebelitarık Boğazı'nı geçmeyi başardı.

Tuna, İspanya ile Fas arasındaki 16.2 kilometrelik parkuru aşmak için saat 09.27'de İspanya'nın Punta Marroqui kıyısından denize girdi. Sporcu, kesintisiz 5 saat 32 dakika kulaç atarak Fas'ın Ziri bölgesinde kıyıya ulaştı.

Seyir ve güvenlik desteğini İngiltere'den Rohan Crouse ile İspanya'dan Ariadna Moreno ve Victor Gregori Barrera sağladı. Kıyıya çıkışının ardından Tuna, ilk kutlamayı annesi Gülnur Tunca, antrenörü Mert Onaran ve ekip arkadaşlarıyla gerçekleştirdi.

Tuna Tunca, daha önce 13 Haziran'da İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik parkuru 13 saat 26 dakika yüzerek Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu olmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu
2
İlke Özyüksel, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 7. oldu
3
Alanyaspor, Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
4
Boluspor, 13 Eylül'de Manisa FK Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
5
Benjamin Bouchouari Trabzonspor'da — Trabzon'a Geldi
6
9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Tekirdağ'da Sürüyor

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı