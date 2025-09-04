Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu

16.2 kilometrelik parkuru 5 saat 32 dakikada tamamladı

22 yaşındaki Tuna Tunca, İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlamasının ardından, otizmli ilk Türk sporcu olarak Cebelitarık Boğazı'nı geçmeyi başardı.

Tuna, İspanya ile Fas arasındaki 16.2 kilometrelik parkuru aşmak için saat 09.27'de İspanya'nın Punta Marroqui kıyısından denize girdi. Sporcu, kesintisiz 5 saat 32 dakika kulaç atarak Fas'ın Ziri bölgesinde kıyıya ulaştı.

Seyir ve güvenlik desteğini İngiltere'den Rohan Crouse ile İspanya'dan Ariadna Moreno ve Victor Gregori Barrera sağladı. Kıyıya çıkışının ardından Tuna, ilk kutlamayı annesi Gülnur Tunca, antrenörü Mert Onaran ve ekip arkadaşlarıyla gerçekleştirdi.

Tuna Tunca, daha önce 13 Haziran'da İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik parkuru 13 saat 26 dakika yüzerek Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu olmuştu.