Tuncay Şanlı: "Galibiyet Moral Verici"

Trendyol 1. Lig'de Sezon Başladı

Central Hospital Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in açılış maçında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Tuncay Şanlı: "Moral Açısından Değerli"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, "Sezona galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi," dedi. Galibiyetin sadece skor açısından değil, aynı zamanda yaptıkları organizasyonlar bakımından da önemli olduğunu belirtti.

Maçta rakiplerini iyi analiz ettiklerini vurgulayan Şanlı, oyuncularının 3-0'dan sonra oyun planından kopmamasının kendisini ve ekibini mutlu ettiğini ifade etti. "İlk adım önemliydi. Hedefler doğrultusunda iyi başlamak değerliydi. Teknik ekip olarak düşündüklerimizi sahada yansıtan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bugün oyuncularım mutluluk yaşayacak, yarın tekrar çalışmaya başlayacağız," dedi.

Serkan Özbalta: "İyi Hazırlanamamıştık"

, transfer konusunda da konuşarak, "Oyuncu grubumdan memnunum ama eksiklerimiz var. Başkan ve yönetimimizle bu konu üzerinde çalışıyoruz. Nokta transferler yapmak istiyoruz ama elimizde iyi bir oyuncu grubu var," diye ekledi.

Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "İyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir maçtı," diyerek başladığı değerlendirmesinde, ilk golün ardından oyuna tutunmaya çalıştıklarını ancak sahada bekledikleri performansı gösteremediklerini belirtti.

Özbalta, "Skor 3-0 olduktan sonra moral üstünlüğü tamamen rakibe geçti. İyi bir hazırlık dönemi geçiremediğimizin farkındayız. Kadromuzda iyi oyuncular var, eklemelerle daha da güçlü olacağız. Lig uzun bir maraton ve önemli olan zihinsel dayanıklılık," şeklinde sözlerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 mağlup eden Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 mağlup eden Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.