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Tunceli'de Şampiyon Kick Boksçu Öğrencilere Spor Farkındalığı Kazandırıyor

Üzerine titrediği spor branşında şampiyonluklar kazanan Erivan Barut, öğrencilerine kick boks ve boks öğretmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:35
Tunceli'de Şampiyon Kick Boksçu Öğrencilere Spor Farkındalığı Kazandırıyor

Tunceli'de Öğrencilerine Spor Farkındalığı Aşılıyor

Tunceli'de beden eğitimi öğretmenliği yapan 24 yaşındaki Erivan Barut, Avrupa ve dünya şampiyonu bir kick boksçu olarak öğrencilerine "spor farkındalığı" kazandırma misyonunu üstleniyor. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Barut, pek çok öğrenciye spor sevgisini aşılarken, derslerinde de etkili bir öğretmenlik sergiliyor.

Öğretmenlik ve Spor Kariyeri

Tunceli'de 1 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna katılan Erivan Barut, 2023 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Barut, Tunceli'deki Atatürk Ortaokulu'nda 12-14 yaş grubu öğrencilerine boks ve kick boks eğitimi veriyor.

Erivan Barut, "Boks branşında Fenerbahçe Spor Kulübü adına, kick boks branşında ise Dersim Kick Boks Spor Kulübü'nde çalışıyorum. Öğrencilerimle birlikte bu süreçten büyük keyif alıyorum," diye belirtiyor.

Öğrencilerden Olumlu Geri Dönüşler

Öğrenciler, Erivan öğretmenin derslerinin eğlenceli ve öğretici olduğunu ifade ediyor. Tuğrul Ağırman, "Erivan öğretmenin derslerinde eğlenerek öğreniyorum, ben de muay thaide şampiyon olmak istiyorum," derken, Hasan Kalman ise, "Erivan öğretmenin desteğiyle kick boksa yeniden başladım ve çok mutluyum," şeklinde konuşuyor.

İngilizce öğretmeni Yılmaz Sarıgül, yıllar önce öğrencisi olan Erivan Barut ile aynı okulda çalışmanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirtiyor: "Öğrencimle aynı mesleği paylaşıyor olmak çok güzel bir duygu. Erivan'ın öğrencileri, onun popülerliği ve deneyiminden olumlu şekilde etkileniyor," diyor.

Erivan Barut, öğretmenliğini ve spor kariyerini birlikte sürdürürken, öğrencilerine sporu sevdirmek için azami çaba sarf ediyor.

Tunceli'de beden eğitimi öğretmenliği yapan Avrupa ve dünya şampiyonu kick boksçu Erivan Barut...

Tunceli'de beden eğitimi öğretmenliği yapan Avrupa ve dünya şampiyonu kick boksçu Erivan Barut, öğrencilerine "spor farkındalığı" kazandırıyor.

Tunceli'de beden eğitimi öğretmenliği yapan Avrupa ve dünya şampiyonu kick boksçu Erivan Barut...

Tunceli'de beden eğitimi öğretmenliği yapan Avrupa ve dünya şampiyonu kick boksçu Erivan Barut, öğrencilerine "spor farkındalığı" kazandırıyor.

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