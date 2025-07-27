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Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Başladı

Tunceli'de, Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'nın açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 23:10
Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Başladı

Tunceli'de Rafting Coşkusu

Tunceli, Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'nın heyecan dolu açılış törenine ev sahipliği yaptı. Yarından itibaren başlayacak olan etkinlik, Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenleniyor ve 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.

Kortej Yürüyüşü ve Tören

Açılış etkinlikleri kapsamında, Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi önünde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, katılımcıların Türk bayrağı ve pankartlar eşliğinde Kışla Meydanı'na yürümeleriyle devam etti. Yürüyüşün ardından katılımcılar, Tunceli Müzesi'nde saygı duruşu yaparak İstiklal Marşı'nı okudular.

Vali Aygöl'den Teşvik Mesajı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, tören sırasında yaptığı konuşmada şehrin rafting merkezi olduğunu vurguladı. Munzur Çayı'nda bulunan 36 kilometrelik rafting parkurunun önemi hakkında bilgi veren Aygöl, şunları ifade etti: 'Yarın ilimizde güzel bir organizasyon başlayacak. Bu mücadelenin aslı centilmenlik, kardeşlik ve birbirini tanıma fırsatı olacak. Bizi temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum.'

Protokol Üyeleri Etkinlikte

Programa, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman gibi önemli isimler de katıldı. Etkinlik sonunda, sporcular kulüplerinin tanıtımını yaparak hazırlıklarını sergiledi.

Tunceli'de, yarın başlayacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'nın açılışı...

Tunceli'de, yarın başlayacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'nın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Tunceli'de, yarın başlayacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'nın açılışı...

Tunceli'de, yarın başlayacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'nın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

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