Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Sakarya'da, Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi. Bu yılki organizasyona Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmalara Yoğun İlgi

Bu yılki şampiyona, Eliminator (XCE) yarışmalarının düzenlendiği son günde, 45 erkek ve 16 kadın sporcunun katılımıyla büyük bir heyecanla gerçekleşti. Yaklaşık 1 kilometrelik parkurda yapılan eleme turlarının ardından, "erkekler" ve "kadınlar" kategorilerindeki final yarışları gerçekleştirildi.

Sporcular Zorlu Parkurda Mücadele Etti

Dayanıklılık, teknik beceri ve stratejinin ön plana çıktığı zorlu parkurda sporcular kıyasıya yarıştı. Bazı sporcuların yarışı sırasında bisikletten düşmesi sebebiyle sağlık ekipleri müdahale etti; bir sporcu hastaneye kaldırıldı.

Dereceye Giren Sporcular Açıklandı

Yarışların sonunda erkeklerde Brisaspor Kulübü'nden Emre Yavuz birinci, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Furkan Akçam ikinci, yine Brisaspor Kulübü'nden Burak Baser üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Brisaspor Kulübü'nden Azize Bekar birinci, takım arkadaşı Emine Irmak Sezer ikinci, Büyükçekmece Belediyespor Kulübü'nden Ekin Ereke üçüncü oldu.

Madalya ve kupaları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Nevzat Kral ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Orhan Bayraktar tarafından dereceye giren sporculara takdim edildi.

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son günündeki Eliminator (XCE) yarışlarına 45 erkek ve 16 kadın sporcu katıldı.

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son günündeki Eliminator (XCE) yarışlarına 45 erkek ve 16 kadın sporcu katıldı.