DOLAR
34,37 0,02%
EURO
36,88 -0,14%
ALTIN
2.953,74 0,54%
BITCOIN
2.780.888,96 -2,17%

Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 10 Maç Yapacak

Bu hafta Türk takımları Avrupa kupalarında 10 karşılaşmada mücadele edecek. Kadınlarda ise kulüp maçları oynanmayacak.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:29
Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 10 Maç Yapacak

Türk basketbol takımları, bu hafta Avrupa'da toplam 10 karşılaşmaya çıkarak takımlarını temsil edecek. 2024-2025 sezonunda erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ediyor.

Erkek Takımlarının Mücadeleleri

Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda ise Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji rakipleriyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket mücadele edecek, FIBA Avrupa Kupası’nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor.

Kadın Takımlarında Durum

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin takımları ile FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol temsil ediyor. Ancak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle bu hafta kadınlar için kulüp maçları oynanmayacak.

Bu Haftaki Maç Programı

THY Avrupa Ligi:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih (Almanya)
22.30 Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes
14 Kasım Perşembe:
22.45 Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes
15 Kasım Cuma:
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

BKT Avrupa Kupası:
13 Kasım Çarşamba:
20.00 Beşiktaş Fibabanka - Dreamland Gran Canaria (İspanya)
21.00 Ratiopharm Ulm (Almanya) - Bahçeşehir Koleji
22.00 Umar Reyer Venice (İtalya) - Türk Telekom

Şampiyonlar Ligi:
Yarın:
20.30 Karşıyaka - Kolossos H Hotels (Yunanistan)

FIBA Avrupa Kupası:
13 Kasım Çarşamba:
20.30 Bursaspor - Patrioti Levice (Slovakya)
22.00 Basketbol Lowen Braunschweig (Almanya) - TOFAŞ

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler ile Lionel Messi'nin adı birlikte anılmaya başlandı
2
Halkbank Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne Hazır
3
Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 10 Maç Yapacak
4
Sivasspor'un Galibiyet Serisi Fenerbahçe Mağlubiyetiyle Sona Erdi
5
Karşıyaka, Yunanistan'ın Kolossos'u ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak!
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'yı 65-50 Yenerek Finallere Katıldı
7
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'Kopenhag Maçından Üzerine Güzel Bir Müsabaka Olmuştu'

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek