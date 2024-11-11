Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 10 Maç Yapacak

Türk basketbol takımları, bu hafta Avrupa'da toplam 10 karşılaşmaya çıkarak takımlarını temsil edecek. 2024-2025 sezonunda erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ediyor.
Erkek Takımlarının Mücadeleleri
Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda ise Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji rakipleriyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket mücadele edecek, FIBA Avrupa Kupası’nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor.
Kadın Takımlarında Durum
Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin takımları ile FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol temsil ediyor. Ancak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle bu hafta kadınlar için kulüp maçları oynanmayacak.
Bu Haftaki Maç Programı
THY Avrupa Ligi:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih (Almanya)
22.30 Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes
14 Kasım Perşembe:
22.45 Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes
15 Kasım Cuma:
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko
BKT Avrupa Kupası:
13 Kasım Çarşamba:
20.00 Beşiktaş Fibabanka - Dreamland Gran Canaria (İspanya)
21.00 Ratiopharm Ulm (Almanya) - Bahçeşehir Koleji
22.00 Umar Reyer Venice (İtalya) - Türk Telekom
Şampiyonlar Ligi:
Yarın:
20.30 Karşıyaka - Kolossos H Hotels (Yunanistan)
FIBA Avrupa Kupası:
13 Kasım Çarşamba:
20.30 Bursaspor - Patrioti Levice (Slovakya)
22.00 Basketbol Lowen Braunschweig (Almanya) - TOFAŞ
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.