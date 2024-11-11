Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 10 Maç Yapacak

Türk basketbol takımları, bu hafta Avrupa'da toplam 10 karşılaşmaya çıkarak takımlarını temsil edecek. 2024-2025 sezonunda erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ediyor.

Erkek Takımlarının Mücadeleleri

Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda ise Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji rakipleriyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket mücadele edecek, FIBA Avrupa Kupası’nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor.

Kadın Takımlarında Durum

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin takımları ile FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol temsil ediyor. Ancak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle bu hafta kadınlar için kulüp maçları oynanmayacak.

Bu Haftaki Maç Programı

THY Avrupa Ligi:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes

14 Kasım Perşembe:

22.45 Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

15 Kasım Cuma:

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

BKT Avrupa Kupası:

13 Kasım Çarşamba:

20.00 Beşiktaş Fibabanka - Dreamland Gran Canaria (İspanya)

21.00 Ratiopharm Ulm (Almanya) - Bahçeşehir Koleji

22.00 Umar Reyer Venice (İtalya) - Türk Telekom

Şampiyonlar Ligi:

Yarın:

20.30 Karşıyaka - Kolossos H Hotels (Yunanistan)

FIBA Avrupa Kupası:

13 Kasım Çarşamba:

20.30 Bursaspor - Patrioti Levice (Slovakya)

22.00 Basketbol Lowen Braunschweig (Almanya) - TOFAŞ

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.