Türk Basketbolu 2024'te Zirveye Çıktı: Avrupa'ya Vizeden Şampiyonluklara

Türk Basketbolu 2024'te Zirveye Çıktı

Türk basketbolu, 2024 yılında milli takımlar, kulüpler ve antrenörlerin başarılarıyla adından söz ettirdi. A Milli Kadın ve Erkek Basketbol takımları, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Alperen Şengün'ün Olağanüstü Performansı

NBA temsilcisi Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, 2024'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101'lik skorla yendiği maçta 45 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı ve aynı zamanda NBA tarihinin bir maçında en çok sayı atan Türk basketbolcusu oldu. Geçen sezon 63 maçta 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asist ortalamaları tutturdu. Ekim ayında Houston ile 5 yıllık 185 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalayarak organizasyonda en yüksek bedelli kontrat alan Türk oyuncusu oldu.

A Takımlar Avrupa Şampiyonası'na Veda Etti

A Milli Kadın ve Erkek Basketbol takımları 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı. "Potanın Perileri" elemelerde oynadığı ilk 4 maçı kazanarak grup liderliğini elde etti. "12 Dev Adam" ise 3 maç kazanarak 26. defa adını finallere yazdırdı.

Ergin Ataman'dan Şampiyonluk

Türk başantrenör Ergin Ataman, Panathinaikos AKTOR'un başındaki ilk sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti. Büyük beklentilerle getirildiği Yunan ekibi, Ataman ile birlikte 13 yıl aradan sonra zirveye çıktı. Bu, Ataman'ın Avrupa'daki altıncı kupası oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbolu Şampiyon

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak müthiş bir başarıya imza attı. Takım, finale yükselmek için ÇBK Mersin'i 89-80 yenerek sonrasında Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup etti. Ayrıca, FIBA Süper Kupa'da Beşiktaş'ı 79-63'le geçerek ikinci şampiyonluğunu elde etti.

TBF Yönetimi Güven Tazeledi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. 2016'dan beri başkanlık görevini sürdüren Türkoğlu, 2028'e kadar görevine devam edecek.

Yeni Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

Basketbol Gelişim Merkezi 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Bu merkez, Türk basketbolunun gelişimi için büyük bir adım olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Hem Kadınlarda Hem Erkeklerde Şampiyon

Fenerbahçe, hem kadın hem de erkek basketbol takımlarıyla ligde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Fenerbahçe Opet, üst üste 6. kez kadınlar liginde kupayı kazanırken, Fenerbahçe Beko erkekler liginde de ikinci kez şampiyonluğa uzandı.

Beşiktaş FIBA Kupası'nda İkincilikle Yetindi

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. London Lions ile oynadığı finalde ilk maçı kazanmasına rağmen, rövanşta mağlup oldu ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.