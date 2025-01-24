Türk Golbol Takımı BUGES, Şampiyonlar Ligi'nde Üst Sıraları Hedefliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekibi BUGES'in hedefleri büyük

Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) erkek golbol takımı, Türkiye'den ilk defa katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarı için iddialı bir yol haritası belirledi. Türkiye 1. Ligi'ni namağlup tamamlayan BUGES, mart ayında başlayacak eleme gruplarında en üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Ali Genç: "Elemeleri ilk sırada bitirmek istiyoruz"

Kulüp başantrenörü Ali Genç, bu yılki antrenman süreçlerini tamamen Şampiyonlar Ligi üzerine kurduklarını belirtti. Geçen yıl Golbol 1. Ligi'ni namağlup kazanan takım, uluslararası alanda da bu başarıyı sürdürmek istiyor. Genç, "Uluslararası arenada bir Türk takımının boşluk kaplayacağını göstermek önemli. Hedefimiz 23 Mart'ta Karadağ'da başlayacak elemeleri ilk sırada tamamlamak," dedi.

Kaptan Ebubekir Kara: "İyi bir miras bırakmayı hedefliyoruz"

Takım kaptanı Ebubekir Kara, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. "Hedefimiz, Karadağ'daki elemeleri lider tamamlayıp, Portekiz'deki finallere daha güçlü katılmak. Buradaki tecrübelerimiz, milli takıma ve kulübümüze katkı sağlayacaktır," diyerek gelecekteki sporcular için iyi bir miras bırakma de arzusunu ifade etti.

Şampiyonlar Ligi, golbol branşında dünya çapındaki en prestijli organizasyonlardan biri olarak bilinirken, BUGES bu şampiyonada güçlü bir performans sergilemek için tüm gücünü seferber ediyor.