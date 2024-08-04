Türk Golf Takımları Avrupa Şampiyonu Oldu

Türk Golfçüler Avrupa'nın Zirvesinde

Türkiye, Avrupa Takımlar Shield Golf Şampiyonası'nda tarihî bir başarıya imza attı. Hem kadınlar hem erkeklerde şampiyonluk elde eden milli ekipler, bu başarılarıyla Türk golf tarihine geçti.

Şampiyona Detayları

Lihtenştayn'da bulunan Gams-Werdenberg Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyona, kadınlarla birlikte 11 ülkeden 44 sporcu, erkeklerde ise 12 ülkeden 48 sporcu katılım gösterdi. Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kadın takımımız yine büyük bir başarıya imza atarak Macaristan’ı 3-0, Lüksemburg’u 2-1 ve finalde Bulgaristan’ı 2,5-0,5 mağlup etti.

Erkek Takımının Başarısı

Erkek takımımız ise kadrosunda İbrahim Tarık Aslan, Can Marko Özdemir, Emir Duhan Sazak ve Can Gürdenli ile Arnavutluk’u 3-0, Bulgaristan’ı 2,5-0,5 ve finalde Lüksemburg’u 3-0 yenerek şampiyon olmayı başardı.

Bu başarı, Türkiye’nin Avrupa Takımlar Shield Golf Şampiyonası'nda her iki kategoride de zirveye çıkarak tarihî bir adım atmasını sağladı.