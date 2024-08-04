Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türk Golf Takımları Avrupa Şampiyonu Oldu

Türkiye, Avrupa Takımlar Shield Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde zirveye çıkarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:51
Türk Golf Takımları Avrupa Şampiyonu Oldu

Türk Golfçüler Avrupa'nın Zirvesinde

Türkiye, Avrupa Takımlar Shield Golf Şampiyonası'nda tarihî bir başarıya imza attı. Hem kadınlar hem erkeklerde şampiyonluk elde eden milli ekipler, bu başarılarıyla Türk golf tarihine geçti.

Şampiyona Detayları

Lihtenştayn'da bulunan Gams-Werdenberg Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyona, kadınlarla birlikte 11 ülkeden 44 sporcu, erkeklerde ise 12 ülkeden 48 sporcu katılım gösterdi. Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kadın takımımız yine büyük bir başarıya imza atarak Macaristan’ı 3-0, Lüksemburg’u 2-1 ve finalde Bulgaristan’ı 2,5-0,5 mağlup etti.

Erkek Takımının Başarısı

Erkek takımımız ise kadrosunda İbrahim Tarık Aslan, Can Marko Özdemir, Emir Duhan Sazak ve Can Gürdenli ile Arnavutluk’u 3-0, Bulgaristan’ı 2,5-0,5 ve finalde Lüksemburg’u 3-0 yenerek şampiyon olmayı başardı.

Unutulmaz Bir Başarı

Bu başarı, Türkiye’nin Avrupa Takımlar Shield Golf Şampiyonası'nda her iki kategoride de zirveye çıkarak tarihî bir adım atmasını sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!