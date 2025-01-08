Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Fırtına Gibi Esti

Türk Hava Yolları, Asterix Avo'yu 3-0 yenerek CEV Kupası'nda avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:54
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Fırtına Gibi Esti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Şampiyonluk Yolunda İlerliyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda, Belçika'nın Asterix Avo ekibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Topsporthal'da Heyecan Dolu Anlar

Beveren'deki Topsporthal'de gerçekleştirilen müsabakada, Türk Hava Yolları rakibi karşısında oldukça etkili bir performans sergiledi. Takım, setleri 25-21, 25-18 ve 25-22'lik skorlar ile kazanarak tur için avantaj sağladı.

Rövanş Maçı Nerede Oynanacak?

Karşılaşmanın rövanşı ise 23 Ocak Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak. Türk Hava Yolları, ev sahibi avantajını kullanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

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