Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Herceg Novi'yi Ağırlıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Büyük Bir Müsabakaya Çıkıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında yarın Karadağ'ın Herceg Novi takımını ağırlayacak. Müsabaka, Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve saat 19.00'da başlayacak.

Maç Detayları ve Hakemler

Bu önemli karşılaşmayı, Çekya Voleybol Federasyonu'ndan Roman Marschner ile Azerbaycan Voleybol Federasyonu'ndan Zaur Hajiyev yönetecek.

Deplasman Maçında Farklı Galibiyet

Daha önceki eşleşmede Türk Hava Yolları, deplasmandaki maçı 25-17, 25-21 ve 26-16’lık setlerle 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

İleriye Dönük Mücadele

Kırmızı-beyazlı ekip, bu turu geçmesi durumunda Macaristan'ın MBH-Bekescsaba ekibi ile Avusturya'nın TI Volley takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Haydi Türk Hava Yolları, zafer için sahaya çık!

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