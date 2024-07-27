Türk Hava Yolları, Tuğba Şenoğlu İvegin'i Transfer Etti

Türk Hava Yolları'ndan Önemli Transfer

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları, milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Resmi Açıklama ve Mesajlar

Kulüp, sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, "Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Kendisine hoş geldin diyor, onunla nice başarılar yaşamasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçmiş Performansı

Tuğba, geçtiğimiz sezon Kuzeyboru takımında mücadele etti ve başarılı bir performans sergiledi. Yeni sezon için heyecanla bekleniyor.