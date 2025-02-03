Türk Karateciler, Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Milli Karateciler Avrupa'da Tatamiye Çıkıyor

Türkiye'den 42 sporcunun katılacağı Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 7-9 Şubat tarihlerinde Polonya'nın Bielsko-Biala kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu önemli organizasyonda 49 ülkeden 1208 sporcu yarışacak. Şampiyonada Türkiye'yi 21 kadın, 21 erkek sporcu temsil edecek.

Tatamiye Çıkacak Sporcuların Dağılımı

Ümitler, Gençler ve 21 yaş altı kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında 12 kadın ve 12 erkek sporcu ile ümitlerde 11 Türk karateci bireysel müsabakalarda tatamiye çıkacak.

Genç ve ümit sporculardan oluşan takımlar ise katada mücadele etmek üzere 8 Türk karateci ile sahne alacak. Türkiye, bu prestijli şampiyonada en iyi sonuçları elde etmek için hazır!