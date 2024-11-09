Türk Kick Boks Takımı Avrupa İkincisi Oldu!

Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Büyüleyici Başarı

Türkiye, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak takım halinde ikinci oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen organizasyonda, Türk sporcular toplamda 10 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Altın Madalyalar Dağıtıldı

Şampiyonada, kadın sporculardan Aydagül Eski (48 kilo low kick), Zeliha Doğan (52 kilo low kick), Asuman Çığlıoğlu (60 kilo full contact) ve Nagihan Kalyoncu (65 kilo K1 stil) altın madalya elde etti. Erkeklerde ise İbrahim Hıdır Görgülü (51 kilo low kick), Bedirhan Ersayar (54 kilo full contact), Menan Şıhanlıoğlu (57 kilo low kick), Ali Ataberk Gürbüzcan (60 kilo low kick), Recep Men (74 kilo kick light) ve Yusuf Ercenk Aşar (+94 kilo kick light) şampiyonluk yaşayarak ülkemizi onurlandırdı.

Federasyon Başkanı'nın Mesajı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede, "Şampiyonada takım halinde Avrupa ikincisi olarak bizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımıza ve ailelerine, sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize, bize dualarıyla destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 10'u altın, 43 madalya elde eden Türk sporcular, takım halinde ikinci oldu. Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonu 10 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalyayla tamamladı.