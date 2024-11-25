Türk Kick Boks Takımı CISM Şampiyonu Oldu

Türk Kick Boks Takımı CISM Açık Askeri Şampiyonası'nda Şampiyonluk Elde Etti

Türk sporcular, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Açık Kick Boks Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. 14 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde birinci oldular.

Antalya'da Tarihi Başarı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kick boksçular, Antalya'da düzenlenen bu önemli organizasyonda büyük bir başarıya imza attı.

Federasyon başkanı Salim Kayıcı, "Kick boks tarihinde ilk kez yapılan ve ev sahipliğini yaptığımız 1. CISM Açık Askeri Kick Boks Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm milli takımımıza göstermiş oldukları üstün çaba ve başarıdan dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.