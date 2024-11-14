Türk Muaythai Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı

Türk Muaythai Takımından Büyüleyici Başarı

Türkiye, Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda elde ettiği 14 madalya ile büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak madalya sıralamasında ikinci oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirilen turnuva başarıyla tamamlandı. Ukrayna (6 altın, 1 gümüş, 3 bronz) takımının ardından Türkiye, madalya sayısında ikinci sırayı aldı.

Madalya Kazanan Sporcular

Altın madalya kazanan sporcular:

Gülistan Turan (kadınlar 51 kilo)

Ezgi Keleş (kadınlar 57 kilo)

Halime Eke (kadınlar 67 kilo)

Sercan Koç (erkekler 63 kilo)

Umut Eryılmaz (erkekler +91 kilo)

Gümüş madalya kazanan sporcular:

Zeynep Nur Eski (kadınlar 48 kilo)

Büşra Beyazbal (kadınlar 75 kilo)

Seyit Ali Arıcı (erkekler 54 kilo)

Mehmet Ali Meriç (erkekler 75 kilo)

Osman Furkan Karakaya (erkekler 91 kilo)

Bronz madalya kazanan sporcular:

Nefise Atalay (kadınlar 54 kilo)

Kübra Kocakuş (kadınlar 60 kilo)

Abdüssamet Uğurlu (erkekler 57 kilo)

Tunahan Atar (erkekler 67 kilo)

Bu büyük başarı, Türk sporunun uluslararası arenada daha fazla ses getirmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.