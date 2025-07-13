Türk Satranççılar Sırbistan'da B Kategorisinde Zirveye Yerleşti

Sırbistan'da Tarihi Başarı

Sırbistan'ın Paraçin kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Türk satranççılarının başarılarına yeni bir halkayı ekledi. B kategorisinde Türk oyuncular zirveye çıktı ve 1. ile 2. sırayı elde ettiler.

Başarı Detayları

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, turnuvada Arda Cankurt, 8/9 puanla birinciliği kazanırken, Bayram Gürbüz ise 7,5 puanla ikincilik elde etti.

Genç Yetenek Arda Cankurt

2011 doğumlu olan Arda Cankurt, sadece turnuvadaki başarısıyla değil, aynı zamanda altyapı milli takım havuzunda yer almasıyla da dikkat çekiyor. Genç yetenek, gelecekte Türk satrancının önemli isimlerinden biri olma potansiyeline sahip.

Sırbistan'da düzenlenen Paraçin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda B kategorisinde 1. ve 2. sırayı Türk satranççılar aldı.