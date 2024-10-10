Türk Sürücüler 2024 FIA Motorsporları Oyunları'nda Yarışacak

2024 FIA Motorsporları Oyunları'nda Türk Temsili

İspanya'nın Valensiya kentinde 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2024 FIA Motorsporları Oyunları'nda Türkiye, 15 yetenekli sürücü ile temsil edilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Açıklaması

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen etkinlikte 100’e yakın ülkenin katılım göstereceğini duyurdu.

Türkiye'nin Yarışçıları ve Kategorileri

Yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek olan sürücüler ve katıldıkları kategoriler şu şekilde sıralanıyor:

GT Sprint: Ayhancan Güven

Ayhancan Güven Ralli2: Ali Türkkan, Burak Erdener

Ali Türkkan, Burak Erdener Ralli4: Kerem Kazaz, Corentin Silvestre

Kerem Kazaz, Corentin Silvestre Binek Otomobil: Zekai Özen

Zekai Özen Drift: Berfu Tutumlu

Berfu Tutumlu Büyükler Karting Sprint: Batı Yıldırım

Batı Yıldırım Gençler Karting Sprint: İskender Zülfikari

İskender Zülfikari Minikler Karting Sprint: Can Özler

Can Özler Kros Otomobil: Can Alakoç

Can Alakoç Oto Slalom: Akın Can Kiper, Eda Bacaksız

Akın Can Kiper, Eda Bacaksız E-Spor F4: Ulaş Özyıldırım

Ulaş Özyıldırım E-Spor GT: Kaan Bekiroğlu

Türk sürücüler, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacaklar.