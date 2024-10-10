Türk Sürücüler 2024 FIA Motorsporları Oyunları'nda Yarışacak

2024 FIA Motorsporları Oyunları'nda Türk Temsili
İspanya'nın Valensiya kentinde 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2024 FIA Motorsporları Oyunları'nda Türkiye, 15 yetenekli sürücü ile temsil edilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Açıklaması
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen etkinlikte 100’e yakın ülkenin katılım göstereceğini duyurdu.
Türkiye'nin Yarışçıları ve Kategorileri
Yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek olan sürücüler ve katıldıkları kategoriler şu şekilde sıralanıyor:
- GT Sprint: Ayhancan Güven
- Ralli2: Ali Türkkan, Burak Erdener
- Ralli4: Kerem Kazaz, Corentin Silvestre
- Binek Otomobil: Zekai Özen
- Drift: Berfu Tutumlu
- Büyükler Karting Sprint: Batı Yıldırım
- Gençler Karting Sprint: İskender Zülfikari
- Minikler Karting Sprint: Can Özler
- Kros Otomobil: Can Alakoç
- Oto Slalom: Akın Can Kiper, Eda Bacaksız
- E-Spor F4: Ulaş Özyıldırım
- E-Spor GT: Kaan Bekiroğlu
Türk sürücüler, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacaklar.