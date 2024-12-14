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Türk Takımları Avrupa Kupalarında 8 Galibiyetle Haftayı Kapadı

Türk basketbol takımları, Avrupa kupalarında geride kalan haftayı 10 maçta 8 galibiyetle tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 09:04
Türk Takımları Avrupa Kupalarında 8 Galibiyetle Haftayı Kapadı

Türk Takımlarının Başarılı Haftası

Basketbolda, Avrupa kupalarında bu hafta, Türkiye’yi temsil eden takımlar 10 maçın 8'inde galibiyet elde ederek dikkat çekici bir başarı gösterdi. 2024-2025 sezonunda, erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 Türk takımı Avrupa sahnesinde mücadele ediyor.

Temsilcilerimiz ve Performansları

Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes; BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket; FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlarda ise Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin Kadınlar Avrupa Ligi'nde, Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş ise FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele ederek Türk kadın basketbolunu başarıyla temsil ettiler.

Majör Maç Sonuçları

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Galatasaray, Aliağa Petkim ve Manisa Basket'in bulunduğu grupta maç oynanmadı. BKT Avrupa Kupası'nda Türk takımları Beşiktaş Fibabanka ve Bahçeşehir Koleji arasında gerçekleşen karşılaşmayı Beşiktaş Fibabanka kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Kadın basketbol takımları içinde de dört temsilcimiz haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı.

Alınan Sonuçlar

Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynadığı maç sonuçları şu şekilde:

  • THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko - Monaco (Fransa): 69-99
  • Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 93-67
  • BKT Avrupa Kupası: Türk Telekom - Aris (Yunanistan): 87-77
  • Beşiktaş Fibabanka - Bahçeşehir Koleji: 89-82
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi: Tenerife (İspanya) - Karşıyaka: 85-82
  • FIBA Avrupa Kupası: Porto (Portekiz) - TOFAŞ: 87-95
  • Kadınlar FIBA Avrupa Ligi: Perfumerias Avenida (İspanya) - ÇBK Mersin: 73-75
  • Fenerbahçe Opet - ZVVZ USK Prag (Çekya): 75-71
  • Kadınlar FIBA Avrupa Kupası: Kızılyıldız (Sırbistan) - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 72-95
  • InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya) - Beşiktaş: 64-80

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