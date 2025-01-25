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Türk Takımlarının Dominasyonu: THY Avrupa Ligi 23. Haftası

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında önemli galibiyetler elde etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:01
Türk Takımlarının Dominasyonu: THY Avrupa Ligi 23. Haftası

Türk Takımlarının Dominasyonu: THY Avrupa Ligi 23. Haftası

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında lider Olympiakos'u deplasmanda 87-77'lik skorla mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekip, Yunan temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine son vermiş oldu.

Öte yandan, Anadolu Efes de sahasında EA7 Emporio Armani Milan'ı 110-66 gibi etkileyici bir skorla yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başantrenör Luca Banchi yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki toplam galibiyet sayısını 11'e çıkardı ve haftayı 12. basamakta tamamladı.

Panathinaikos’tan Dramatiik Bir Galibiyet

Geçmiş şampiyon Panathinaikos AKTOR, başantrenör Ergin Ataman'ın önderliğinde, 20 sayı geriye düştüğü mücadelede Zalgiris'i 89-76'lık sonuçla geçmeyi başardı. Maç sırasında Ataman’ın takıma verilen teknik faul kararı üzerine diskalifiye olması, dikkat çeken anlardan biriydi. Ataman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bizi durduramazsınız. Biz dünyanın en iyi takımıyız. 8. yıldız OAKA'da olacak." ifadelerini kullandı.

23. Hafta Sonuçları

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

  • Partizan (Sırbistan) - Paris Basketbol (Fransa): 92-86
  • Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milan: 110-66
  • Maccabi Playtika (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan): 85-73
  • Panathinaikos AKTOR - Zalgiris: 89-76
  • Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - Monaco (Fransa): 80-86
  • Real Madrid (İspanya) - Baskonia (İspanya): 90-89
  • LDLC ASVEL (Fransa) - Barcelona (İspanya): 100-94
  • ALBA Berlin (Almanya) - Bayern Münih (Almanya): 84-99
  • Olympiakos - Fenerbahçe Beko: 77-87

Puan Durumu

Organizasyondaki 23. hafta sonrası oluşan puan durumu:


Takım O G M A V
Olympiakos 23 17 2 0 1879 1212
Fenerbahçe Beko 22 15 7 2187 824

Bu sonuçlar, Avrupa basketbolunda Türk takımlarının gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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