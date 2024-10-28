Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Hamburg'da Maç Yapacak

Türk Telekom'un Hamburg Teması

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. karşılaşmasında yarın Veolia Towers Hamburg ile deplasmanda mücadele edecek.

Maç Detayları

Hamburg'un Inselpark Arena'sında gerçekleşecek olan bu önemli maç, TSI 21.30'da başlayacak.

Grup Durumu

Başkent ekibi, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak, 10 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor. Diğer yandan, Veolia Towers Hamburg, henüz galibiyet elde edememiş ve 5 yenilgi ile grubun son sırasında bulunuyor.