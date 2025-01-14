Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Volia Towers'ı Ağırlıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Volia Towers'ı konuk edecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:36
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Volia Towers'ı Ağırlıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Volia Towers'ı Ağırlıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda şu anda 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 5. sırada yer almakta. Almanya temsilcisi ise 3 galibiyet ve 11 yenilgi ile 10. sırada konumlanıyor.

Türk Telekom, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada rakibine 89-77 yenilmişti.

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