Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Volia Towers'ı Ağırlıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda şu anda 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 5. sırada yer almakta. Almanya temsilcisi ise 3 galibiyet ve 11 yenilgi ile 10. sırada konumlanıyor.

Türk Telekom, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada rakibine 89-77 yenilmişti.