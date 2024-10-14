Türk Telekom, Cosea JL ile Kritik Maça Çıkıyor

Türk Telekom, Fransa'da Cosea JL ile Buluşuyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentinde, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Cosea JL takımıyla karşı karşıya gelecek.

Maçın Detayları

Maç, Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak ve her iki takım da grubun ilk üç maçını kazanarak büyük bir başarı elde etti. Takımların Durumu

İki takımın da galibiyet serileri, maçı izlemeye değer kılıyor. Türk Telekom, bu zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.