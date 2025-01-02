Türk Telekom, Cosea JL'yi BKT Avrupa Kupası'nda Ağırlayacak

Türk Telekom, Cosea JL ile Karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. haftasında yarın Fransa'nın Cosea JL takımını evinde ağırlayacak.

Maç, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. Başkent temsilcisi, organizasyonda şu an 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Rakip Cosea JL ise 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 5. sırada konumlanmış durumda.

İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşmada Türk Telekom, Fransa'da Cosea JL'ye 67-63 mağlup olmuştu. Bugünkü maç, bu nedenle özellikle önem taşıyor.