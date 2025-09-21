Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı: İlk Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu 5 maçla başladı; Beylerbeyi-Beşiktaş tatil, Prolift Giresun Sanayispor 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:45
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı

İlk haftada sürprizler ve farklı skorlar

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, oynanan 5 maçla start aldı.

Sezonun ilk haftasındaki Beylerbeyi - Beşiktaş karşılaşması, ev sahibi takımın maça çıkmaması nedeniyle tatil edildi.

Prolift Giresun Sanayispor, Bornova Hitabspor'un ligden ihraç edilmesi sonucu mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Çekmeköy Bilgidoğa - Fatih Vatanspor: 0-1

Galatasaray GAİN - 1207 Antalyaspor: 4-1

Yüksekovaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Ünye Kadın Spor Kulübü - Hakkarigücü: 1-2

ALG Spor - Fenerbahçe ArsaVev: 0-15

Süper Lig'de ilk hafta, yarın oynanacak Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak.

