Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı: İlk Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı
İlk haftada sürprizler ve farklı skorlar
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, oynanan 5 maçla start aldı.
Sezonun ilk haftasındaki Beylerbeyi - Beşiktaş karşılaşması, ev sahibi takımın maça çıkmaması nedeniyle tatil edildi.
Prolift Giresun Sanayispor, Bornova Hitabspor'un ligden ihraç edilmesi sonucu mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Çekmeköy Bilgidoğa - Fatih Vatanspor: 0-1
Galatasaray GAİN - 1207 Antalyaspor: 4-1
Yüksekovaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Ünye Kadın Spor Kulübü - Hakkarigücü: 1-2
ALG Spor - Fenerbahçe ArsaVev: 0-15
Süper Lig'de ilk hafta, yarın oynanacak Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak.