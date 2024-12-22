Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe Petrol Ofisi İlk Yarıyı Lider Tamamladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde İlk Yarı Sona Erdi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı sona erdi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 12 galibiyet ve 1 yenilgi alarak topladığı 36 puanla ilk devreyi lider olarak kapattı.
Sezonun 13. Haftasındaki Maç Sonuçları
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Karadeniz Ereğli Belediyespor - Fatih Vatanspor: 0-3
- Bornova Hitabspor - Çekmeköy Bilgidoğa: 4-0
- Trabzonspor - Ünye Kadın: 5-0
- Galatasaray Petrol Ofisi - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-5
- Amed Sportif Faaliyetler - Beylerbeyi: 1-1
- Beşiktaş United Payment - Hakkarigücü: 3-1
- Fenerbahçe Petrol Ofisi - ALG Spor: 3-0
Puan Durumu
İlk devre sonunda takımların puan durumu şu şekilde oluştu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|P
|Fenerbahçe Petrol Ofisi
|13
|12
|0
|1
|45
|13
|36
|Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET
|13
|10
|2
|1
|39
|30
|32
|Beşiktaş United Payment
|13
|10
|1
|2
|27
|11
|31
|ALG Spor
|13
|9
|2
|2
|31
|16
|29
|Beylerbeyi
|13
|6
|3
|4
|26
|15
|21
|Trabzonspor
|11
|7
|4
|1
|19
|9
|22
|Galatasaray Petrol Ofisi
|11
|4
|2
|5
|29
|12
|14
|Fatih Vatanspor
|13
|5
|1
|7
|30
|16
|16
|Hakkarigücü
|13
|4
|4
|5
|17
|19
|14
|Amed Sportif Faaliyetler
|13
|3
|5
|5
|18
|24
|14
|Ünye Kadın
|12
|2
|6
|4
|26
|21
|12
|Bornova Hitabspor
|13
|2
|5
|6
|15
|25
|10
|Çekmeköy Bilgidoğa
|12
|1
|2
|9
|7
|41
|5
|Karadeniz Ereğli Belediyespor
|13
|0
|1
|12
|3
|39
|-3
Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor'un 3 puanı silinmiştir.