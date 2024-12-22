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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe Petrol Ofisi İlk Yarıyı Lider Tamamladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 13. haftada liderliğini koruyarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:12
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe Petrol Ofisi İlk Yarıyı Lider Tamamladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde İlk Yarı Sona Erdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı sona erdi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 12 galibiyet ve 1 yenilgi alarak topladığı 36 puanla ilk devreyi lider olarak kapattı.

Sezonun 13. Haftasındaki Maç Sonuçları

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Karadeniz Ereğli Belediyespor - Fatih Vatanspor: 0-3
  • Bornova Hitabspor - Çekmeköy Bilgidoğa: 4-0
  • Trabzonspor - Ünye Kadın: 5-0
  • Galatasaray Petrol Ofisi - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-5
  • Amed Sportif Faaliyetler - Beylerbeyi: 1-1
  • Beşiktaş United Payment - Hakkarigücü: 3-1
  • Fenerbahçe Petrol Ofisi - ALG Spor: 3-0

Puan Durumu

İlk devre sonunda takımların puan durumu şu şekilde oluştu:

Takım O G B M A P
Fenerbahçe Petrol Ofisi131201451336
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET131021393032
Beşiktaş United Payment131012271131
ALG Spor13922311629
Beylerbeyi13634261521
Trabzonspor1174119922
Galatasaray Petrol Ofisi11425291214
Fatih Vatanspor13517301616
Hakkarigücü13445171914
Amed Sportif Faaliyetler13355182414
Ünye Kadın12264262112
Bornova Hitabspor13256152510
Çekmeköy Bilgidoğa121297415
Karadeniz Ereğli Belediyespor130112339-3

Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor'un 3 puanı silinmiştir.

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