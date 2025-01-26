DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.753.184,54 -0,19%

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. Hafta Maçları Geride Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı yaşandı. İşte sonuçlar ve ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:55
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. Hafta Maçları Geride Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. Haftanın Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı ve sahadan önemli sonuçlar çıktı. Gözlerin çevrildiği karşılaşmalarda takımlar kıyasıya mücadele etti.

Oynanan Maçlar ve Sonuçlar

Haftanın dikkat çeken sonuçları şu şekilde:

  • Trabzonspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0
  • Bornova Hitabspor - Ünye Kadın Spor Kulübü: 0-2
  • Fatih Vatanspor - Hakkarigücü: 0-0
  • Amed Sportif Faaliyetler - ALG Spor: 0-2
  • Fenerbahçe Petrol Ofisi - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-2
  • Galatasaray - Çekmeköy Bilgidoğa: 9-0
  • Beşiktaş United Payment - Beylerbeyispor: 0-1

Haftanın sonunda, bazı takımlar üstünlük kurarken, diğerleri ise puan kayıpları yaşayarak sıkıntılı günler geçirmeye devam etti. Ligin gidişatına yön veren bu sonuçlar, mücadelelerin ne denli zorlu geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 Mağlup Etti
2
Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı
3
Fenerbahçe, Göztepe'yi Ağırladı: Mourinho'nun Kadro Değişiklikleri ve Notlar
4
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'i Ağırlayacak
5
Fenerbahçe Manchester United ile Berabere Kaldı
6
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Grand Holloway'den Altın Madalya
7
Türk Sporcular Karate 1 Premier Lig'de 4 Madalya Kazandı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler