Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. Hafta Maçları Geride Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. Haftanın Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı ve sahadan önemli sonuçlar çıktı. Gözlerin çevrildiği karşılaşmalarda takımlar kıyasıya mücadele etti.

Oynanan Maçlar ve Sonuçlar

Haftanın dikkat çeken sonuçları şu şekilde:

Trabzonspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor : 3-0

- : 3-0 Bornova Hitabspor - Ünye Kadın Spor Kulübü : 0-2

- : 0-2 Fatih Vatanspor - Hakkarigücü : 0-0

- : 0-0 Amed Sportif Faaliyetler - ALG Spor : 0-2

- : 0-2 Fenerbahçe Petrol Ofisi - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET : 1-2

- : 1-2 Galatasaray - Çekmeköy Bilgidoğa : 9-0

- : 9-0 Beşiktaş United Payment - Beylerbeyispor: 0-1

Haftanın sonunda, bazı takımlar üstünlük kurarken, diğerleri ise puan kayıpları yaşayarak sıkıntılı günler geçirmeye devam etti. Ligin gidişatına yön veren bu sonuçlar, mücadelelerin ne denli zorlu geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.