Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

19. haftayı lider kapatan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin sonuçları ve ligdeki puan durumu açıklandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:48
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu hafta sonunda liderliğini sürdürdü.

19. Hafta Müsabaka Sonuçları

Ligde bugüne kadar oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

  • Karadeniz Ereğli Belediyespor - ALG Spor: 0-3 (Hükmen)
  • Bornova Hitabspor - Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
  • Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-1
  • Trabzonspor - Beşiktaş United Payment: 2-0
  • Ünye Kadınspor - Fatih Vatanspor: 0-0
  • Çekmeköy Bilgidoğa - Hakkarigücü: 0-3
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Beylerbeyi: 3-1

Puan Durumu

19. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:

Takımlar O G B M AY VP
1. FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 19 16 2 1 86 34
2. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 19 16 2 1 124 49
3. BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT 19 13 5 1 81 40
4. ALG SPOR 19 12 3 4 39 39
5. TRABZONSPOR 19 12 2 5 23 38
6. GALATASARAY PETROL OFİSİ 19 11 4 4 23 37
7. BEYLERBEYİ 19 9 4 6 31 31
8. FATİH VATANSPOR 19 7 9 3 11 24
9. HAKKARİGÜCÜ 19 6 5 8 26 23
10. AMED SPORTİF FAALİYETLER 19 4 5 10 24 39
11. BORNOVA HİTABSPOR 19 4 4 11 20 16
12. ÜNYE KADINSPOR 19 4 3 12 23 15
13. ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA 19 1 8 10 17 10
14. KDZ. EREĞLİ BELEDİYESPOR 19 0 0 19 57 3

Not: Çekmeköy Bilgidoğa ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'un üçer puanı silinmiştir.

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