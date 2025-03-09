Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu hafta sonunda liderliğini sürdürdü.
19. Hafta Müsabaka Sonuçları
Ligde bugüne kadar oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- Karadeniz Ereğli Belediyespor - ALG Spor: 0-3 (Hükmen)
- Bornova Hitabspor - Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
- Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-1
- Trabzonspor - Beşiktaş United Payment: 2-0
- Ünye Kadınspor - Fatih Vatanspor: 0-0
- Çekmeköy Bilgidoğa - Hakkarigücü: 0-3
- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Beylerbeyi: 3-1
Puan Durumu
19. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|AY
|VP
|1. FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|19
|16
|2
|1
|86
|34
|2. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|19
|16
|2
|1
|124
|49
|3. BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT
|19
|13
|5
|1
|81
|40
|4. ALG SPOR
|19
|12
|3
|4
|39
|39
|5. TRABZONSPOR
|19
|12
|2
|5
|23
|38
|6. GALATASARAY PETROL OFİSİ
|19
|11
|4
|4
|23
|37
|7. BEYLERBEYİ
|19
|9
|4
|6
|31
|31
|8. FATİH VATANSPOR
|19
|7
|9
|3
|11
|24
|9. HAKKARİGÜCÜ
|19
|6
|5
|8
|26
|23
|10. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|19
|4
|5
|10
|24
|39
|11. BORNOVA HİTABSPOR
|19
|4
|4
|11
|20
|16
|12. ÜNYE KADINSPOR
|19
|4
|3
|12
|23
|15
|13. ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA
|19
|1
|8
|10
|17
|10
|14. KDZ. EREĞLİ BELEDİYESPOR
|19
|0
|0
|19
|57
|3
Not: Çekmeköy Bilgidoğa ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'un üçer puanı silinmiştir.