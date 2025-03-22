Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. Hafta Maçları Tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta sonuçları belli oldu. Amed Sportif ve ALG Spor galip gelerek önemli bir avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:51
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. Hafta Maçları Tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. Hafta Geride Kaldı

Türkiye'nin en üst seviye kadın futbol ligi olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı. Ligin heyecanı, takımların sergilediği performansla bir kat daha arttı.

21. Hafta Maç Sonuçları

21. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Karadeniz Ereğli Belediyespor - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-3 (Hükmen)
  • Bornova Hitabspor - Fatih Vatanspor: 0-1
  • Fenerbahçe Petrol Ofisi - Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
  • Galatasaray - Beşiktaş JK United Payment: 3-0
  • Trabzonspor - Hakkarigücüspor: 1-1
  • Ünye Kadın Spor Kulübü - Beylerbeyispor: 1-1
  • Çekmeköy Bilgidoğa - ALG Spor: 1-7

Bu sonuçlarla birlikte, Amed Sportif Faaliyetler ve ALG Spor üst sıralarda yer alarak önemli bir avantaj sağlamış oldu. Ligin gelecek hafta maçları ise heyecanla bekleniyor.

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