Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Yüksekovaspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler

İlk haftada Yüksekovaspor ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı; Mariem Houij ve Öznur Taş golleri attı, maç sonrası taraftar kavgasında 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:32
Maç Detayları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yüksekovaspor ile Amed Sportif Faaliyetler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Yüksekova Şehir Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle karşılaşma Şemdinli Şehir Stadı'nda oynandı.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

Ev sahibi ekibin golünü Mariem Houij (18. dakika), konuk ekibin golünü ise Öznur Taş (41. dakika) kaydetti.

Karşılaşmanın ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yüksekovaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Şemdinli Şehir Stad'ında karşılaştı.

