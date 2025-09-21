Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Yüksekovaspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler
Maç Detayları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yüksekovaspor ile Amed Sportif Faaliyetler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Yüksekova Şehir Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle karşılaşma Şemdinli Şehir Stadı'nda oynandı.
Maçın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.
Ev sahibi ekibin golünü Mariem Houij (18. dakika), konuk ekibin golünü ise Öznur Taş (41. dakika) kaydetti.
Karşılaşmanın ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
