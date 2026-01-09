Turkcell Süper Kupa Finalinde Başlangıç Saati Değişti: Galatasaray-Fenerbahçe 18.45'te

Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati öne alındı

Galatasaray - Fenerbahçe randevusu 18.45'te başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlangıç saatinde değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, maçın daha önce planlanan 20.30 başlangıç saatinin, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu 18.45'e çekildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarının da karar sürecinde dikkate alındığı ifade edildi.

Organizatörler ve yetkililer, taraftarları ve basını maç saatindeki güncellemeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

