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Turkish Airlines Open Golf Turnuvası 8 Mayıs'ta Antalya'da Başlıyor

Dünyanın önde gelen golfçüleri Antalya'da Turkish Airlines Open'da mücadele edecek. Biletler satışta!

Yayın Tarihi: 04.05.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 10:05
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası 8 Mayıs'ta Antalya'da Başlıyor

Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na Doğru

Antalya'da 8 Mayıs'ta başlayacak olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası için biletler yoğun ilgi görüyor. Dünyanın en ünlü golfçüleri, bu prestijli organizasyonda mücadele edecek.

Turnuva Detayları

DP World Tour kapsamındaki bu organizasyon, 2025 yılında Avrupa kıtasında düzenlenecek ilk etkinlik olma özelliği taşıyor. 8-11 Mayıs tarihleri arasında, Serik ilçesindeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek bu 8. edisyon, altı yıllık aradan sonra Türkiye'de yeniden sahne alacak. Toplam 156 oyuncunun mücadele edeceği turnuvada, dünya ve Avrupa golfünün yıldızları ile Türk profesyonel ve amatör oyuncular yer alacak.

Bilet Bilgileri

Biletler, golfseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmış durumda. Golf tutkunları, ister günlük isterse kombine bilet satın alarak bu heyecana ortak olabilecek.

Organizatörden Açıklama

Turkish Airlines Open organizatörü Kemal Taşkınlı, bilet fiyatlarını herkesin ulaşabileceği seviyede tutarak, en iyi golfçülerin performansını izlemek isteyen herkesi davet etti. Taşkınlı, "Golf ile ilgilenen her yaştan herkesi bu şölene bekliyoruz. Genç oyuncuların ikonik isimlerle aynı sahada yürümeleri eşsiz bir deneyim olacak," dedi.

Golfün Yıldızları Antalya'da

Turnuvanın toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olarak belirlenmiş. Aralarında 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2013 Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson, 2018 yılı ikincisi Haotong Li ve Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncularından Nicolas Colsaerts, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler yer alacak. Turnuvada üç Türk profesyonel Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de "wild card" ile mücadele edecek.

Son Şampiyon Kim?

İlk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open, golf dünyasının efsane isimlerini ağırladı. 2019 yılında, Montgomerie Maxx Royal Sahası'nda gerçekleştirilen son turnuvada, Tyrrell Hatton play-off'ta zafer kazanarak kupayı kazanmıştı.

DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish...

DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs tarihlerinde Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde 8. kez düzenlenecek.

DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish...

DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs tarihlerinde Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde 8. kez düzenlenecek.

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