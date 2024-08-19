Türkiye 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı Yendi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı Mağlup Etti
Türkiye, gerçekleştirilen FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Slovakya ile karşılaştı ve 72-45 gibi net bir skorla galip geldi.
Maçın Detayları
Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadelede, milli takım ilk yarıyı 30-28 önde tamamladı. İkinci yarıda performansını artıran ay-yıldızlılar, farkı açarak maçı 72-45 kazanmayı başardı.
Gelecek Maçlar
Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmalarını yarın saat 19.00'da İrlanda ile yapacaklar.
Günün Diğer Maç Sonuçları
- Norveç: 76 - İsviçre: 51
- Bosna Hersek: 68 - Estonya: 63
- Danimarka: 57 - Portekiz: 59
- İrlanda: 92 - Kosova: 34
- Büyük Britanya: 63 - Litvanya: 79
- Bulgaristan: 47 - Çekya: 88
- Avusturya: 52 - Lüksemburg: 70