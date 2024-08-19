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Türkiye 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı Yendi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı 72-45 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 23:38
Türkiye 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı Yendi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı Mağlup Etti

Türkiye, gerçekleştirilen FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Slovakya ile karşılaştı ve 72-45 gibi net bir skorla galip geldi.

Maçın Detayları

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadelede, milli takım ilk yarıyı 30-28 önde tamamladı. İkinci yarıda performansını artıran ay-yıldızlılar, farkı açarak maçı 72-45 kazanmayı başardı.

Gelecek Maçlar

Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmalarını yarın saat 19.00'da İrlanda ile yapacaklar.

Günün Diğer Maç Sonuçları

  • Norveç: 76 - İsviçre: 51
  • Bosna Hersek: 68 - Estonya: 63
  • Danimarka: 57 - Portekiz: 59
  • İrlanda: 92 - Kosova: 34
  • Büyük Britanya: 63 - Litvanya: 79
  • Bulgaristan: 47 - Çekya: 88
  • Avusturya: 52 - Lüksemburg: 70

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