Türkiye 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı Yendi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı Mağlup Etti

Türkiye, gerçekleştirilen FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Slovakya ile karşılaştı ve 72-45 gibi net bir skorla galip geldi.

Maçın Detayları

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadelede, milli takım ilk yarıyı 30-28 önde tamamladı. İkinci yarıda performansını artıran ay-yıldızlılar, farkı açarak maçı 72-45 kazanmayı başardı.

Gelecek Maçlar

Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmalarını yarın saat 19.00'da İrlanda ile yapacaklar.

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