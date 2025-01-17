Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Yenerek Elemelerde İkide İki Yaptı

Türkiye, CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan'ı 3-1 yenerek ikinci galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:29
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Yenerek Elemelerde İkide İki Yaptı

Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürüyor

16 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 1. raundundaki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Alanya ilçesindeki 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda zorlu bir mücadeleye imza attı. Karşılaşmanın setleri ise şu şekilde sıralandı: 25-10, 26-28, 25-19 ve 25-23.

Bu galibiyetle ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki ikinci maçından da puan çıkararak 2'de 2 yaptı.

Türkiye, elemelerdeki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Yunanistan ile karşılaşacak. Tek develi lig usulüne göre düzenlenen elemelerde, puan tablosunda ilk sırada yer alan takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

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