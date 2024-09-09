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Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı Azerbaycan'ı Zorlu Maçta Geçti

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:08
Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı Azerbaycan'ı Zorlu Maçta Geçti

Türkiye U17 Takımı Zafere Koştu

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Karşılaşma boyunca üstün bir performans sergileyen Türkiye U17, rakibini 4-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet, Türkiye 17 Yaş Altı takımının uluslararası alandaki iddiasını pekiştirdi. Genç futbolcular, yapılan çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyor.

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında...

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ahmet Çobanoğlu (sol 3) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında...

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ahmet Çobanoğlu (sol 3) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında...

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ahmet Çobanoğlu (sol 3) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında...

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ahmet Çobanoğlu (sol 3) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında...

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ahmet Çobanoğlu (sol 3) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında...

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ahmet Çobanoğlu (sol 3) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında...

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ahmet Çobanoğlu (sol 3) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında...

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ahmet Çobanoğlu (sol 3) rakibiyle mücadele etti.

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