Türkiye 17 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Türkiye: 3 - Porto Riko: 0

Kadın Voleybol Takımımızın Başarısı

Ay-yıldızlı 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonasının son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı. Türkiye, Lima'da düzenlenen bu önemli turnuvada rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Set Sonuçları

Milliler, oynadıkları müthiş oyunda setleri 25-18, 25-7 ve 25-18 sonuçlarla kazanarak bu başarıyı elde etti.

Çeyrek Final Karşılaşması

Ay-yıldızlı temsilcimiz, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile mücadele edecek. Tüm spor severler, bu heyecan dolu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.