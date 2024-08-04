Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 11. Sırayı Aldı

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Sonuçlar

Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Milli Takımı, 2023 yılı FIBA Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Turnuvanın klasman maçında karşılaştığı Letonya'yı 89-66'lık bir skorla yenerek turnuvayı 11'inci sırada tamamladı.

Karşılaşmanın Detayları

Finlandiya'nın Tampere kentinde yapılan şampiyonada Türkiye, 11-12'ncilik mücadelesine Katıldı. İlk periyotta 22-17 önde olan ay-yıldızlılar, devre arasına 46-32'lik bir üstünlükle girdi. İkinci yarıda farkı artırmayı başaran genç milliler, üçüncü periyodu 58-53 önde tamamladı ve maçı 89-66’lık skorla kazandı. Turnuvanın Kapanışı

Bu galibiyetle genç milli takım, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 11. sırada tamamlayarak evine döndü. Şampiyonanın kalan kısmında klasman, üçüncülük ve final müsabakaları bugün oynanacak.