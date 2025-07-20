Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu Oldu

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Takımı Avrupa Şampiyonu

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Trophy Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonluk Yolu

Budapeşte'deki şampiyonanın ilk gününde, Türkiye, İsveç'i 31-17, Litvanya'yı 42-0 ve Andorra'yı 31-0 gibi etkileyici skorlarla mağlup etti. Yarı finalde ise Ukrayna'yı 12-7'lik skorla geçerek finalde Romanya ile karşı karşıya geldi.

Finalde Değişmeyen Sonuç

Final maçında da Romanya'yı 15-0 yenerek kupayı kazanan milli takım, turnuvayı namağlup tamamladı. Bu zafer, Türk spor tarihinde önemli bir yer tutacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası final maçında Romanya'yı 15-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu olurken; 18 Yaş Altı Erkek Ragbi Milli Takımı final maçında Ukrayna'ya 22-7 yenilerek, Avrupa ikincisi oldu.