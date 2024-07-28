Türkiye 18 Yaş Altı Milli Takımı, Belçika'ya Yenildi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İkinci Maç

Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Takımı, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın ikinci karşılaşmasında Belçika ile karşılaştı ve mücadeleden 77-73'lük skorla mağlup ayrıldı.

Maç Detayları

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Belçika karşısında ilk yarıyı 45-31 geride kapatarak zor bir durumla maçı tamamladı. Böylece milli takım, turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı.

Gelecek Maç

Ev sahibi ekip, turnuvanın ilk maçında Almanya'ya da kaybetmişti. Türkiye, gruptaki son karşılaşmasını, 1 Eylül günü Türkiye saati ile 13.00'te Hırvatistan ile oynayacak.